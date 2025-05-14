Жители Самарской области могут подать заявки на Международную премию #МЫВМЕСТЕ

В России продолжается регистрация на пятый сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Жители Самарской области, реализующие социальные, волонтерские инициативы или корпоративные программы с общественной пользой, могут подать заявки до 23 июня на сайте: премия.мывместе.рф.

Премия объединяет лидеров, готовых менять мир к лучшему. В этом году участников ждут новые номинации: "Устойчивое будущее" для экопроектов, "Поколение добра" для подростков 14–17 лет и спецноминация "Вместе сильнее", где оцениваются совместные инициативы НКО, бизнеса, СМИ и государства. Особый акцент сделан на поддержку участников специальной военной операции, ветеранов, сохранение исторической памяти и помощь приграничным территориям.

Региональный клуб #МЫВМЕСТЕ в Самарской области объединяет участников премии, помогая развивать их проекты, создавая условия для обмена опытом и продвижения ценностей взаимопомощи, партнерства и инклюзии.

"Клуб — это платформа для тех, кто работает на благо общества. Здесь участники налаживают контакты, получают консультации и поддержку при подаче заявок. Совместные проекты увеличивают шансы на успех и позитивное влияние на регион", — подчеркнула руководитель клуба #МЫВМЕСТЕ по Самарской области Анастасия Симдянова.

В 2024 г. Самарская область направила на премию 284 заявки, из которых 23 проекта стали победителями регионального этапа, а восемь вошли в топ-1000 лучших инициатив страны. В юбилейном сезоне регион продолжает активно вовлекать молодежь в волонтерство, укрепляя культуру добровольчества.

Победители получат медиаподдержку, возможность участия в молодежных форумах (включая Петербургский международный экономический форум 2025), статус лекторов Российского общества "Знание" и доступ к образовательным программам.

Чтобы присоединиться, выберите категорию: "Личность", "НКО и проекты", "Компании" или "Территория" и отправьте заявку до 23 июня.

Награждение победителей федерального этапа пройдет в Москве со 2 по 5 декабря 2025 года.

Учредителем премии #МЫВМЕСТЕ является Федеральное агентство по делам молодежи, а организатором — Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф".