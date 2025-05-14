Жители Самарской области могут подать заявки на Международную премию #МЫВМЕСТЕ

В России продолжается регистрация на пятый сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Жители Самарской области, реализующие социальные, волонтерские инициативы или корпоративные программы с общественной пользой, могут подать заявки до 23 июня на сайте: премия.мывместе.рф.
Премия объединяет лидеров, готовых менять мир к лучшему. В этом году участников ждут новые номинации: "Устойчивое будущее" для экопроектов, "Поколение добра" для подростков 14–17 лет и спецноминация "Вместе сильнее", где оцениваются совместные инициативы НКО, бизнеса, СМИ и государства. Особый акцент сделан на поддержку участников специальной военной операции, ветеранов, сохранение исторической памяти и помощь приграничным территориям.
Региональный клуб #МЫВМЕСТЕ в Самарской области объединяет участников премии, помогая развивать их проекты, создавая условия для обмена опытом и продвижения ценностей взаимопомощи, партнерства и инклюзии.
"Клуб — это платформа для тех, кто работает на благо общества. Здесь участники налаживают контакты, получают консультации и поддержку при подаче заявок. Совместные проекты увеличивают шансы на успех и позитивное влияние на регион", — подчеркнула руководитель клуба #МЫВМЕСТЕ по Самарской области Анастасия Симдянова.
В 2024 г. Самарская область направила на премию 284 заявки, из которых 23 проекта стали победителями регионального этапа, а восемь вошли в топ-1000 лучших инициатив страны. В юбилейном сезоне регион продолжает активно вовлекать молодежь в волонтерство, укрепляя культуру добровольчества.
Победители получат медиаподдержку, возможность участия в молодежных форумах (включая Петербургский международный экономический форум 2025), статус лекторов Российского общества "Знание" и доступ к образовательным программам.
Чтобы присоединиться, выберите категорию: "Личность", "НКО и проекты", "Компании" или "Территория" и отправьте заявку до 23 июня.
Награждение победителей федерального этапа пройдет в Москве со 2 по 5 декабря 2025 года.
Учредителем премии #МЫВМЕСТЕ является Федеральное агентство по делам молодежи, а организатором — Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???