Маршрут автобуса №480 сократят с 16 мая

С 16 мая изменится схема движения маршрута № 480, следующего из поселка городского типа Смышляевка до пригородного автовокзала города Самары.
Конечным остановочным пунктом станет станция "Юнгородок", в непосредственной близости к которой расположен крупный транспортно-пересадочный узел "Пятилетка".
Изменение схемы работы маршрута связано с многочисленными нарушениями перевозчиком заявленного расписания и отсутствием у него достаточного количества транспортных средств для работы. Сейчас на маршруте работает 14-17 автобусов с интервалом движения 15-20 минут при заявленных 52 единицах. Отсутствие транспорта провоцирует жалобы и недовольство жителей поселков Петра Дубрава и Стройкерамика, где скапливается основной пассажиропоток.
Временная мера по сокращению протяженности маршрута по заявлению перевозчика позволит повысить оборачиваемость транспортных средств и уменьшить интервал движения с 15-20 минут до 7-8 минут, а также снизить стоимость проезда с 60 до 40 рублей.
Конечная остановка возле крупного ТПУ расширит возможности пассажиров по передвижению в городской черте. До нынешней конечной остановки 480-го маршрута — пригородного автовокзала — пассажиры могут выбрать маршруты:
- № 226 "Улица Солнечная — Хлебная площадь";
- № 126Ю "Самара — Кинель";
- № 366 "Юбилейный — Самара (железнодорожный вокзал).
Также возле ТПУ "Пятилетка" проходят:
- 3 трамвайных маршрута (№№ 8, 10, 25);
- 4 троллейбусных (№№ 8, 12, 13, 18);
- 3 автобусных коммерческих (№№ 203, 213, 261);
- 8 автобусных льготных (№№ 6, 21, 30, 38, 47, 51, 55, 87).
В дальнейшем автобусный маршрут № 480 будет работать в рамках государственного контракта, который предусматривает обновление подвижного состава, составление удобного для пассажиров расписания и его соблюдение.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???