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Общество

Маршрут автобуса №480 сократят с 16 мая

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 мая изменится схема движения маршрута № 480, следующего из поселка городского типа Смышляевка до пригородного автовокзала города Самары.

Конечным остановочным пунктом станет станция "Юнгородок", в непосредственной близости к которой расположен крупный транспортно-пересадочный узел "Пятилетка".

Изменение схемы работы маршрута связано с многочисленными нарушениями перевозчиком заявленного расписания и отсутствием у него достаточного количества транспортных средств для работы. Сейчас на маршруте работает 14-17 автобусов с интервалом движения 15-20 минут при заявленных 52 единицах. Отсутствие транспорта провоцирует жалобы и недовольство жителей поселков Петра Дубрава и Стройкерамика, где скапливается основной пассажиропоток.

Временная мера по сокращению протяженности маршрута по заявлению перевозчика позволит повысить оборачиваемость транспортных средств и уменьшить интервал движения с 15-20 минут до 7-8 минут, а также снизить стоимость проезда с 60 до 40 рублей.

Конечная остановка возле крупного ТПУ расширит возможности пассажиров по передвижению в городской черте. До нынешней конечной остановки 480-го маршрута — пригородного автовокзала — пассажиры могут выбрать маршруты:

  • № 226 "Улица Солнечная — Хлебная площадь";
  • № 126Ю "Самара — Кинель";
  • № 366 "Юбилейный — Самара (железнодорожный вокзал).

Также возле ТПУ "Пятилетка" проходят:

  • 3 трамвайных маршрута (№№ 8, 10, 25);
  • 4 троллейбусных (№№ 8, 12, 13, 18);
  • 3 автобусных коммерческих (№№ 203, 213, 261);
  • 8 автобусных льготных (№№ 6, 21, 30, 38, 47, 51, 55, 87).

В дальнейшем автобусный маршрут № 480 будет работать в рамках государственного контракта, который предусматривает обновление подвижного состава, составление удобного для пассажиров расписания и его соблюдение.

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