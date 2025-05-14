Руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев принял участие в заседании расширенной коллегии министерства финансов Самарской области

Впервые заседание коллегии министерства финансов Самарской области прошло в расширенном составе - с участием губернатора Вячеслава Федорищева, представителей различных федеральных ведомств, органов исполнительной власти, муниципальных образований, депутатского корпуса, общественных организаций.

Главными темами стали исполнение областного и местных бюджетов, планируемые новации в управлении муниципальными финансами, повышение роли муниципалитетов в увеличении доходной части бюджетов, в том числе через эффективное взаимодействие с региональными структурами финансово-налогового блока.

Губернатор обозначил приоритеты, подходы и задачи Правительства Самарской области в финансовой сфере. Одна из них - к 2030 году удвоить доходы регионального бюджета, увеличив их до 500 млрд рублей. Глава региона отметил, что "бюджет этого и следующего годов будет непростым, поэтому необходимо работать над привлечением собственных доходов. Сейчас время гибких, нестандартных, креативных способов решения задач, в том числе и в финансовой сфере".

Заместитель председателя правительства - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская в своем докладе об итогах исполнения бюджета Самарской области за 2024 год обозначила цели и задачи бюджетной политики на среднесрочную перспективу, подчеркнув, что "задачи, которые ставят федеральный центр и губернатор, требуют от финансистов не просто работы по заранее известным стандартам, а гибких, нестандартных решений по мобилизации источников доходов и повышению эффективности расходов".

Руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев в своем выступлении об исполнении областного и местных бюджетов в 2025 году подробно остановился на выполнении бюджетных назначений по каждому муниципальному образованию за 1 квартал 2025 года, рассказал о предлагаемых решениях, нацеленных на снижение налоговой задолженности в консолидированный бюджет Самарской области, представив наглядно структуру недоимки по региону в разрезе налогов и динамику количества должников.

"Мы смогли снизить задолженность по итогу 2024 года всего лишь на 600 млн рублей, и это при том, что на территории Самарской области работает специализированная инспекция в составе 300 специалистов - Через долговой центр проходят сотни тысяч требований и инкассовых поручений, сотни тысяч исков в суд и исполнительных производств. Взыскиваем одну задолженность - тут же добавляется новая, - подчеркнул руководитель региональной налоговой службы Кирилл Князев. - Для нас, налоговиков, это вызов к пересмотру своей скорости по применению мер принудительного взыскания, и делать это нужно максимально быстро, быстрее, чем привыкли сейчас. На данный момент мы в поиске решений, как соблюсти тот баланс, который позволит и кампанию сохранить, и чтобы деньги, которые причитаются в бюджет, пришли гораздо быстрее".

Отдельной темой прозвучала организация работы межведомственных комиссий на уровне муниципалитетов. Итогом их работы за три предыдущих месяца 2025 года стало погашение задолженности 322 должниками в размере почти 2,5 млрд рублей, из них 89,1% направлено в консолидированный бюджет Самарской области. "Механизм рабочий, - заверил Князев, - но и в этом направлении нужно совместно искать новые решения".

Обращая внимание представителей муниципальной власти на источники резервов налоговых поступлений (в частности, по таким налогам, как НДФЛ и земельный налог), Кирилл Князев предложил параллельно оценить качество взаимодействия с налоговыми органами на местах. Серьезный разговор шел и о выявлении фактов нелегальной занятости, подмены трудовых отношений самозанятыми, а также о необходимости формирования в обществе нетерпимого отношения к неуплате налогов.

По мнению представителей муниципальных образований - участников расширенной коллегии, встреча с руководителем УФНС России по Самарской области Кириллом Князевым в формате диалога стала настоящим обучающим треком в сфере бюджетно - налоговой политики, а также возможностью проанализировать действующие инструменты взаимодействия с налоговыми инспекциями в рамках совместной работы по увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты, синхронности в актуализации сведений по объектам земельно-имущественного комплекса.