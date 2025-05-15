Специальные условия на лизинг новых автомобилей GAC в CARCADE

В мае 2025 года новый кроссовер GAC GS4 и седан EMPOW доступны к приобретению в лизинг через компанию CARCADE с корпоративной скидкой в размере 10% от РРЦ. Количество доступных в рамках акции автомобилей ограничено.

Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным дилером марки на территории РФ. В рамках специальной программы финансирования марки GAC клиентам CARCADE предоставляется возможность воспользоваться корпоративной скидкой не только на новые модели GS4 и EMPOW, но и на GS3, GS5, GS8, M8, скидка на которые достигает 12%. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Среднеразмерный кроссовер GAC GS4 построен на модульной платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture) со стойками McPherson спереди и независимой задней подвеской. Безальтернативный турбомотор 1.5 (170 л. с., 250 Нм) оснащён непосредственным впрыском топлива и работает по экономичному циклу Миллера. В паре с ним — семиступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями, привод только передний. Кроссовер снаряжённой массой 1540 кг разгоняется до 100 км/ч за 8,8 с, максимальная скорость — 190 км/ч.

GAC Empow представляет собой современный спортивный седан с динамичным характером и выразительным дизайном. Модель оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 170 л. с. и крутящим моментом 250 Нм при 1400–4500 об/мин. Семиступенчатая преселективная автоматизированная трансмиссия с двумя сцеплениями мокрого типа способна переключать передачи за 0,2 с. в режиме динамичного разгона.

Финансирование автомобилей GAC доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE: регистрация ТС в ГИБДД, программа круглосуточной автопомощи на дороге, продлённая гарантия. Кроме того, клиенты CARCADE получают гибкие параметры настройки сделки, включая возможность выбора аванса от 5%, выкупного платежа от 1000 руб., срока лизинга от 6 до 60 месяцев и вариативных графиков платежей.

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.