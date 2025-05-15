16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств НОВИКОМ подвел финансовые итоги за 1 квартал 2025 года Специальные условия на лизинг новых автомобилей GAC в CARCADE Руководитель УФНС России по Самарской области принял участие в заседании расширенной коллегии регионального минфина Страховой Дом ВСК собрал самые яркие и курьезные истории с прошедших майских праздников

Финансы Экономика и бизнес

Специальные условия на лизинг новых автомобилей GAC в CARCADE

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В мае 2025 года новый кроссовер GAC GS4 и седан EMPOW доступны к приобретению в лизинг через компанию CARCADE с корпоративной скидкой в размере 10% от РРЦ. Количество доступных в рамках акции автомобилей ограничено.

Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным дилером марки на территории РФ. В рамках специальной программы финансирования марки GAC клиентам CARCADE предоставляется возможность воспользоваться корпоративной скидкой не только на новые модели GS4 и EMPOW, но и на GS3, GS5, GS8, M8, скидка на которые достигает 12%. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Среднеразмерный кроссовер GAC GS4 построен на модульной платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture) со стойками McPherson спереди и независимой задней подвеской. Безальтернативный турбомотор 1.5 (170 л. с., 250 Нм) оснащён непосредственным впрыском топлива и работает по экономичному циклу Миллера. В паре с ним — семиступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями, привод только передний. Кроссовер снаряжённой массой 1540 кг разгоняется до 100 км/ч за 8,8 с, максимальная скорость — 190 км/ч.

GAC Empow представляет собой современный спортивный седан с динамичным характером и выразительным дизайном. Модель оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 170 л. с. и крутящим моментом 250 Нм при 1400–4500 об/мин. Семиступенчатая преселективная автоматизированная трансмиссия с двумя сцеплениями мокрого типа способна переключать передачи за 0,2 с. в режиме динамичного разгона.

Финансирование автомобилей GAC доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE: регистрация ТС в ГИБДД, программа круглосуточной автопомощи на дороге, продлённая гарантия. Кроме того, клиенты CARCADE получают гибкие параметры настройки сделки, включая возможность выбора аванса от 5%, выкупного платежа от 1000 руб., срока лизинга от 6 до 60 месяцев и вариативных графиков платежей.

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5w4xde8

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1