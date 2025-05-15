На пр. Кирова огромный тополь упал на дорогу, парализовав движение

В Самаре дерево упало на проезжую часть, парализовав движение транспорта, передает пресс-служба городского департамента транспорта.

Территориально ЧП произошло на проспекте Кирова/ул.Нагорной в направлении ул. Победы.

"Движение автобусов маршрута 6,41,47,51 осуществляется по ул. Нагорная-ул.Ново-Вокзальная-ул.Ставропольская и далее по маршруту", - рассказали в ведомстве.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что неоднократно писали обращения по поводу спила аварийного тополя.

"Огромный тополь рухнул, перекрыв проспект. Возможно, есть пострадавшие. Про это дерево раньше писали обращение в "Решаем вместе", получили отписки", - цитирует самарский блогер Евгений Щекин слова подписчицы, которая поделилась фотографиями с места событий.