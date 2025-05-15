16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Шесть человек пострадали в Самарской области за сутки из-за неисправного газового оборудования Самарские таможенники задержали иностранца, пытавшегося ввезти 19 кг сильнодействующего вещества Полиция нашла мужчину, которого искали за "нападение на ребенка" в гаражах На пр. Кирова огромный тополь упал на дорогу, парализовав движение В Ставропольском районе мотоциклист врезался в Chevrolet Lacetti, а затем наехал на Mazda

Происшествия

На пр. Кирова огромный тополь упал на дорогу, парализовав движение

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 118
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре дерево упало на проезжую часть, парализовав движение транспорта, передает пресс-служба городского департамента транспорта.

Фото: "ЕЩЕ Самара" / t.me

Территориально ЧП произошло на проспекте Кирова/ул.Нагорной в направлении ул. Победы.

"Движение автобусов маршрута 6,41,47,51 осуществляется по ул. Нагорная-ул.Ново-Вокзальная-ул.Ставропольская и далее по маршруту", - рассказали в ведомстве.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что неоднократно писали обращения по поводу спила аварийного тополя.

"Огромный тополь рухнул, перекрыв проспект. Возможно, есть пострадавшие. Про это дерево раньше писали обращение в "Решаем вместе", получили отписки", - цитирует самарский блогер Евгений Щекин слова подписчицы, которая поделилась фотографиями с места событий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1