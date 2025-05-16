Прокуратура остановила незаконные "раскопки" в Богатовском районе

В Богатовском районе Самарской области прокуратура начала проверку из-за незаконных земляных работ.

Информация о несанкционированных "раскопках" около п. Духовой появилась в СМИ. После этого сотрудники районной прокуратуры пресекли незаконную деятельность и начали проверку.