В Самаре автоинспекторы гонялись за пьяным нарушителем

В субботу, 17 мая, в Самаре полицейским пришлось гоняться за нарушителем ПДД. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Госавтоинспекторы на ул. Демократической решили остановить транспортное средство Motoland 200, но водитель проигнорировал это требование и попытался скрыться. Началась погоня, во время которой водитель грубо нарушал ПДД.

В итоге в отношении нарушителя применили физическую силу и спецсредства. У 24-летнего водителя обнаружили признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался. В отношении него составили административные материалы по нескольким административным статьям.