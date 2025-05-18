В Самаре автоинспекторы гонялись за пьяным нарушителем

В субботу, 17 мая, в Самаре полицейским пришлось гоняться за нарушителем ПДД. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Госавтоинспекторы на ул. Демократической решили остановить транспортное средство Motoland 200, но водитель проигнорировал это требование и попытался скрыться. Началась погоня, во время которой водитель грубо нарушал ПДД.
В итоге в отношении нарушителя применили физическую силу и спецсредства. У 24-летнего водителя обнаружили признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался. В отношении него составили административные материалы по нескольким административным статьям.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.