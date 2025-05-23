Жительница Тольятти, задолжавшая по алиментам, пыталась спрятаться от приставов под ковром

Приставы Центрального района Тольятти навестили женщину, которая на протяжении долгого времени не перечисляла алименты своему ребенку. Они приехали в общежитие, где проживала дама, а та открыла, не задумываясь. Однако, поняв, что перед ней приставы, решила их обхитрить, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Сказав, что ей необходимо переодеться, женщина отправилась в общую ванную комнату, откуда решила сбежать по пожарной лестнице.

Приставы почуяли неладное и, выйдя к запасному ходу, решили проверить лестничные балконы. На одном из них они обнаружили бесформенно лежащий ковер, под которым и пряталась должница.

"Женщину доставили в отделение, составили в отношении нее административные протоколы по 17.8 КоАП РФ за игры в "прятки" с сотрудниками органа принудительного исполнения и 5.35.1 КоАП РФ за неисполнение своих обязанностей по содержанию ребенка. Рассмотрев их, суд назначил должнице наказание в виде административного штрафа и обязательных работ на срок 60 часов", — отмечается в сообщении.