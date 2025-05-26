Мошенник представился покупателем автомобиля и украл у самарчанки 1,3 млн рублей

В Самаре 58-летняя местная жительница, желавшая продать автомобиль, стала жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Потерпевшая разместила объявление о продаже своего автомобиля на одном из популярных торговых сайтов. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить транспортное средство. Аферист предложил внести задаток — больше половины стоимости автомобиля, но сообщил, что для этого ему необходимы все данные банковской карты. Женщина, обрадовавшись быстрой продаже, сделала все как сказал злоумышленник и стала ждать обещанного задатка. Через некоторое время зайдя в банк онлайн самарчанка обнаружила списание денежных средств на сумму более 1,3 млн рублей. После чего мошенник перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы