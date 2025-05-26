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Мошенник представился покупателем автомобиля и украл у самарчанки 1,3 млн рублей Пенсионерка из Самарской области отдала 80 тыс. руб. мошенникам по схеме "родственник попал в ДТП" Самарец обиделся на друзей и поджег автомобиль сожительницы Водитель из Самарской области поверил мошенникам и потерял 2,3 млн рублей Житель Оренбуржья стал фигурантом 22 уголовных дел за закладки с наркотиком в Самаре

Преступления Происшествия

Мошенник представился покупателем автомобиля и украл у самарчанки 1,3 млн рублей

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 58-летняя местная жительница, желавшая продать автомобиль, стала жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшая разместила объявление о продаже своего автомобиля на одном из популярных торговых сайтов. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить транспортное средство. Аферист предложил внести задаток — больше половины стоимости автомобиля, но сообщил, что для этого ему необходимы все данные банковской карты. Женщина, обрадовавшись быстрой продаже, сделала все как сказал злоумышленник и стала ждать обещанного задатка. Через некоторое время зайдя в банк онлайн самарчанка обнаружила списание денежных средств на сумму более 1,3 млн рублей. После чего мошенник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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