Мошенник представился покупателем автомобиля и украл у самарчанки 1,3 млн рублей

В Самаре 58-летняя местная жительница, желавшая продать автомобиль, стала жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшая разместила объявление о продаже своего автомобиля на одном из популярных торговых сайтов. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить транспортное средство. Аферист предложил внести задаток — больше половины стоимости автомобиля, но сообщил, что для этого ему необходимы все данные банковской карты. Женщина, обрадовавшись быстрой продаже, сделала все как сказал злоумышленник и стала ждать обещанного задатка. Через некоторое время зайдя в банк онлайн самарчанка обнаружила списание денежных средств на сумму более 1,3 млн рублей. После чего мошенник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.