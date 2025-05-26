Следователи начали проверку из-за конфликта в самарском автобусе

В Самаре сотрудники СУ СК начали проверку из-за инцидента в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о конфликте в общественном транспорте. По словам очевидцев, один из пассажиров напал на несовершеннолетнего. Конфликт попал на видео.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.