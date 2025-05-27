16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Бастрыкин поручил возобновить дело о нарушении прав дольщиков в Самаре В Тольятти возбудили дело из-за дорожного конфликта В Самаре скутер столкнулся с легковушкой В Приволжском районе спасатели эвакуировали с середины Волги катер с 7 пассажирами Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ДТП с автобусом в Тольятти

Происшествия

Александр Бастрыкин поручил возобновить дело о нарушении прав дольщиков в Самаре

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину возобновить производство по уголовному делу о нарушении прав дольщиков ЖК "Садовая" в Самаре и принять меры к завершению его расследования с направлением в суд, сообщает Информцентр СК России.

К главе следственного комитета обратилась одна из участниц долевого строительства. В 2005 г. женщина заключила договор на приобретение квартиры в строящемся здании, срок сдачи которого с 2019 г. постоянно переносился. При этом на протяжении нескольких лет дольщики перечисляли застройщику ООО "Стройпроектсервис" дополнительные денежные средства на возведение объекта, которое до настоящего времени не завершено, компенсационные выплаты пострадавшим не предоставлены. Многочисленные обращения результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области расследовалось уголовное дело, которое было прекращено.  Александр Бастрыкин поручил возобновить его и довести до суда. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1