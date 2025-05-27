Мотобат в Самаре преследовал водителя без прав

В воскресенье, 25 мая, сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить мотоцикл, водитель которого проигнорировал законное требование полицейских об остановке и продолжил движение.

Мотобат начал преследование двухколесного транспортного средства. Во время погони водитель неоднократно совершал грубые нарушения Правил дорожного движения. Напротив дома 2а по ул. Бубнова мотоциклист был остановлен. За рулем находился 19-летний мужчина, он был отстранен от управления транспортным средством.

В отношении водителя полицейскими составлены административные материалы:

- по ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонни движением — влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. руб. или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев.);

- ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства — влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей);

- ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством — влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей);

- ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке — влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей).

В настоящее время материалы, собранные сотрудниками Госавтоинспекции, направлены в суд для рассмотрения по существу.