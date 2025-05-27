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Происшествия

Мотобат в Самаре преследовал водителя без прав

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 мая, сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить мотоцикл, водитель которого проигнорировал законное требование полицейских об остановке и продолжил движение.

Мотобат начал преследование двухколесного транспортного средства. Во время погони водитель неоднократно совершал грубые нарушения Правил дорожного движения. Напротив дома 2а по ул. Бубнова мотоциклист был остановлен. За рулем находился 19-летний мужчина, он был отстранен от управления транспортным средством.

В отношении водителя полицейскими составлены административные материалы:

- по ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонни движением — влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. руб. или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев.);

- ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства — влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей);

- ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством — влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей);

- ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке — влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей).

В настоящее время материалы, собранные сотрудниками Госавтоинспекции, направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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