День ветеранов боевых действий в регионе будут отмечать 1 июля

День ветеранов боевых действий в Самарской области будут отмечать 1 июля. Соответствующий закон опубликован на сайте правительства региона.
Напомним, ранее депутаты фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы выступили с предложением внести изменения в региональный закон "О памятных датах и праздничных днях", дополнив его Днем ветеранов боевых действий.
В пояснительной записке отмечалось, что необходимость принятия этой новеллы связана "с признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств после 1945 года".
Законопроект 22 апреля был принят губернской думой.
Последние комментарии
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.