День ветеранов боевых действий в регионе будут отмечать 1 июля

День ветеранов боевых действий в Самарской области будут отмечать 1 июля. Соответствующий закон опубликован на сайте правительства региона.

Напомним, ранее депутаты фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы выступили с предложением внести изменения в региональный закон "О памятных датах и праздничных днях", дополнив его Днем ветеранов боевых действий.

В пояснительной записке отмечалось, что необходимость принятия этой новеллы связана "с признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств после 1945 года".

Законопроект 22 апреля был принят губернской думой.