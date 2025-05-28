Автомобиль тольяттинца, севшего за руль пьяным, отправлен на СВО

Судебные приставы Тольятти передали в зону проведения спецоперации Renault Logan, конфискованный у владельца за нетрезвую езду.
Рано утром в будний день владелец седана двигался на своем автомобиле по трассе М-5. На посту ГИБДД рядом с Тольятти он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.
В связи с тем, что у водителя имелись признаки опьянения, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако он от него отказался. При этом ранее мужчина уже попадался на вождении в нетрезвом виде и был привлечен к административной ответственности.
Рассмотрев материалы дела, суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК и обязал обратить его автомобиль в доход государства. Конфискованный у должника Renault Logan сотрудники органа принудительного исполнения передали в воинскую часть для отправки в зону проведения специальной военной операции.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.