ПСО "Казань" принудят устранить дефекты стадиона "Самара Арена"

Оператор стадиона "Солидарность Самара Арена" продолжает работать над устранением дефектов, выявленных при приемке объекта в собственность региона. Об этом Волга Ньюс сообщили в минспорта.

Стадион "Солидарность Самара Арена" перекрасят Региональное министерство спорта запланировало ремонт стадиона "Солидарность Самара Арена". Представители ведомства озвучили подробности в ответ на запрос Волга Ньюс.

"Строительные конструкции и инженерно-технические системы стадиона находятся в удовлетворительном состоянии. Дефекты есть, и они указывались в замечаниях при приемке стадиона в собственность Самарской области. Судебные акты, содержащие решения об устранении дефектов, выявленных в гарантийные сроки, подрядчик в добровольном порядке не исполняет. В настоящее время проводится работа по принудительному исполнению решений судов. Часть недостатков, не признанная судом гарантийным случаем, устраняется ГАУ СО "Самара Арена" в рамках обслуживания и текущего ремонта объекта", - сообщили в министерстве спорта.

Стадион был построен в Самаре для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года за 24 млрд рублей. Генподрядчиком выступало казанское ПСО "Казань", которое сейчас находится в процессе банкротства.

В своих исках к подрядчику ГАУ "Самара Арена" заявляли о выявлении нескольких сотен дефектов на объекте, но большинство из них не признано гарантийными случаями. В рамках рассмотрения последнего дела ПСО "Казань" обязали отремонтировать кровлю стадиона. Обжаловать это у компании не получилось.