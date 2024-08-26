ПСО "Казань" обязали отремонтировать кровлю стадиона "Самара Арена"

Арбитражный суд Москвы завершил рассмотрение иска ГАУ "Самара Арена" к ООО "ПСО "Казань". Учреждение требовало устранить недостатки работ при строительстве стадиона "Самара Арена".

Спортивный объект возводили для проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Стоимость работ составила более 24 млрд рублей. Генеральным подрядчиком выступало ПСО "Казань".

Стадион ввели в эксплуатацию перед мундиалем. На нем успешно провели матчи турнира. Однако впоследствии ГАУ "Самара Арена" подало несколько исков к подрядчику об устранении недостатков работы. Всего представители учреждения заявляли о нескольких сотнях дефектов, но большинство из них не признали гарантийными случаями.

Последний иск "Самара Арена" подала в сентябре 2022 года. Детали в материалах дела не раскрывались. Весной 2023 г. суд назначил проведение экспертизы, чтобы установить, стали ли некачественно выполненные подрядчиком работы причиной образования дефектов на стадионе. Длилось исследование около года.

В августе столичный арбитраж вынес решение. И судя по нему, не все исковые требования "Самара Арены" удовлетворили. Вот что постановил суд:

"Обязать ПСО "Казань" в течение 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу безвозмездно устранить собственными силами и средствами недостатки работ, а именно — разрушение элемента кровли СГ1 в осях D110-D140 между ФХ2 и ФХ3. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать".

При этом ПСО "Казань" придется платить по 10 тыс. руб. каждую неделю в случае неисполнения решения арбитража. Впрочем, у компании еще есть возможность обжаловать его апелляционной инстанции.