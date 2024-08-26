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Спорт

ПСО "Казань" обязали отремонтировать кровлю стадиона "Самара Арена"

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Москвы завершил рассмотрение иска ГАУ "Самара Арена" к ООО "ПСО "Казань". Учреждение требовало устранить недостатки работ при строительстве стадиона "Самара Арена".

Фото: Юлия Шехмаметьева

Спортивный объект возводили для проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Стоимость работ составила более 24 млрд рублей. Генеральным подрядчиком выступало ПСО "Казань".

Стадион ввели в эксплуатацию перед мундиалем. На нем успешно провели матчи турнира. Однако впоследствии ГАУ "Самара Арена" подало несколько исков к подрядчику об устранении недостатков работы. Всего представители учреждения заявляли о нескольких сотнях дефектов, но большинство из них не признали гарантийными случаями.

Последний иск "Самара Арена" подала в сентябре 2022 года. Детали в материалах дела не раскрывались. Весной 2023 г. суд назначил проведение экспертизы, чтобы установить, стали ли некачественно выполненные подрядчиком работы причиной образования дефектов на стадионе. Длилось исследование около года.

В августе столичный арбитраж вынес решение. И судя по нему, не все исковые требования "Самара Арены" удовлетворили. Вот что постановил суд:

"Обязать ПСО "Казань" в течение 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу безвозмездно устранить собственными силами и средствами недостатки работ, а именно — разрушение элемента кровли СГ1 в осях D110-D140 между ФХ2 и ФХ3. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать".

При этом ПСО "Казань" придется платить по 10 тыс. руб. каждую неделю в случае неисполнения решения арбитража. Впрочем, у компании еще есть возможность обжаловать его апелляционной инстанции.

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