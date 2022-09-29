По дефектам на "Самара Арене" подан третий иск к ПСО "Казань"

ГАУ Самарской области "Самара Арена" подало уже третий иск к ПСО "Казань" с требованием устранить дефекты, выявленные на стадионе, построенном к футбольному чемпионату мира 2018 года.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 12 сентября. Из документов, опубликованных в арбитражной картотеке, не ясно о каких именно недостатках идет речь.

Не смогли раскрыть суть претензий и в ГАУ СО "Самара Арена", уклончиво ответив на запрос "Волга Ньюс". Из ответа лишь следует, что речь идет об одном "общестроительном недостатке", который ранее не фигурировал в исках. При этом поясняется, что "исковые требования формируются не единовременно, а лишь по завершению процедуры претензионной работы, предусмотренной контрактом".

Также в ГАУ не ответили прямо на вопрос о том, началось ли взаимодействие с ПСО "Казань" по исполнению решения суда, обязавшего устранить пять дефектов, допущенных при строительстве стадиона.

Напомним, в данном иске изначально ГАУ требовало от генподрядчика устранить 407 недостатков. Однако после проведения экспертизы суд в июле 2022 г. решил, что почти все они могли быть выявлены при приемке работ. Гарантийными суд признал лишь пять дефектов, обязав ПСО "Казань" восстановить герметизацию тепловой камеры и целостность ходового моста кровли, установить снегозадержание кровли, устранить протечки кровли, а также оползание земли.

При этом в арбитраже Москвы рассматривается еще один иск ГАУ СО "Самара Арена" к ПСО "Казань". В нем список дефектов состоит из 338 пунктов. Сейчас суд ждет результатов экспертизы.