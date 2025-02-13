Подрядчик и оператор "Самара Арены" не смогли договориться по экспертизе купола

ООО "ПСО "Казань" не согласилось с решением первой инстанции устранить дефекты крыши на стадионе "Самара Арена" и обжаловало его в апелляции. Однако и там компании не удалось запустить экспертизу по куполу спорткомплекса, чтобы избежать гарантийных работ.
Ранее Арбитражный суд Москвы рассмотрел три иска оператора стадиона - ГАУ "Самара Арена". Последний выявил несколько сотен дефектов: в рамках одного только заявления таковых оказалось более 400. Однако судебная экспертиза сократила список до 217.
В начале февраля апелляция вынесла решение по очередному иску и подтвердила обязанность ПСО "Казань" устранить разрушение кровли. При рассмотрении дела в первой инстанции была назначена экспертиза. Но эксперт не смог осмотреть крышу, так как место разрушения "находится на высоте 60 м от уровня футбольного поля стадиона или на высоте 40 м от уровня пятого этажа трибун стадиона".
В связи с отсутствием результатов экспертизы подрядчик строительства "Самара Арены" - ПСО "Казань" - сослался на недоказанность требований оператора стадиона. В апелляции стороны отказались от экспертизы за свой счет, возлагая эту обязанность друг на друга. В итоге суд оставил решение предыдущей инстанции в том же виде.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?