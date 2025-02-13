16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подрядчик и оператор "Самара Арены" не смогли договориться по экспертизе купола Андрей Сазонов: "Развитие города невозможно без развития метро" Глава МОО "Союз пассажиров России" Кирилл Янков: "Строительство Театральной ненамного увеличит востребованность метро" Анна Жоголева: "В вопросе метро борьба идет за минуты" В Самаре в третий раз сорвано строительство детского отделения психбольницы №5

Государство и Бизнес Экономическая политика

Подрядчик и оператор "Самара Арены" не смогли договориться по экспертизе купола

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 101
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "ПСО "Казань" не согласилось с решением первой инстанции устранить дефекты крыши на стадионе "Самара Арена" и обжаловало его в апелляции. Однако и там компании не удалось запустить экспертизу по куполу спорткомплекса, чтобы избежать гарантийных работ.

Фото: Юлия Шехмаметьева

Ранее Арбитражный суд Москвы рассмотрел три иска оператора стадиона - ГАУ "Самара Арена". Последний выявил несколько сотен дефектов: в рамках одного только заявления таковых оказалось более 400. Однако судебная экспертиза сократила список до 217. 

В начале февраля апелляция вынесла решение по очередному иску и подтвердила обязанность ПСО "Казань" устранить разрушение кровли. При рассмотрении дела в первой инстанции была назначена экспертиза. Но эксперт не смог осмотреть крышу, так как место разрушения "находится на высоте 60 м от уровня футбольного поля стадиона или на высоте 40 м от уровня пятого этажа трибун стадиона".

В связи с отсутствием результатов экспертизы подрядчик строительства "Самара Арены" - ПСО "Казань" - сослался на недоказанность требований оператора стадиона. В апелляции стороны отказались от экспертизы за свой счет, возлагая эту обязанность друг на друга. В итоге суд оставил решение предыдущей инстанции в том же виде.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2