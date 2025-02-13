Подрядчик и оператор "Самара Арены" не смогли договориться по экспертизе купола

ООО "ПСО "Казань" не согласилось с решением первой инстанции устранить дефекты крыши на стадионе "Самара Арена" и обжаловало его в апелляции. Однако и там компании не удалось запустить экспертизу по куполу спорткомплекса, чтобы избежать гарантийных работ.

Ранее Арбитражный суд Москвы рассмотрел три иска оператора стадиона - ГАУ "Самара Арена". Последний выявил несколько сотен дефектов: в рамках одного только заявления таковых оказалось более 400. Однако судебная экспертиза сократила список до 217.

В начале февраля апелляция вынесла решение по очередному иску и подтвердила обязанность ПСО "Казань" устранить разрушение кровли. При рассмотрении дела в первой инстанции была назначена экспертиза. Но эксперт не смог осмотреть крышу, так как место разрушения "находится на высоте 60 м от уровня футбольного поля стадиона или на высоте 40 м от уровня пятого этажа трибун стадиона".

В связи с отсутствием результатов экспертизы подрядчик строительства "Самара Арены" - ПСО "Казань" - сослался на недоказанность требований оператора стадиона. В апелляции стороны отказались от экспертизы за свой счет, возлагая эту обязанность друг на друга. В итоге суд оставил решение предыдущей инстанции в том же виде.