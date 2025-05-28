Полиция начала проверку из-за драки водителей на Московском шоссе в Самаре

В Самаре полицейские начали проверку из-за дорожного конфликта с участием водителей автобусов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео конфликта на 18 км Московского шоссе. Там произошла драка, по словам очевидцев, между водителями автобусов.
Правоохранители устанавливают личности участников и обстоятельства происшествия. Очевидцев инцидента, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.