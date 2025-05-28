Полиция начала проверку из-за драки водителей на Московском шоссе в Самаре

В Самаре полицейские начали проверку из-за дорожного конфликта с участием водителей автобусов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео конфликта на 18 км Московского шоссе. Там произошла драка, по словам очевидцев, между водителями автобусов.

Правоохранители устанавливают личности участников и обстоятельства происшествия. Очевидцев инцидента, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.