Полиция проводит проверку из-за конфликта на дороге

В среду, 28 мая, в соцсетях появилось видео дорожного конфликта в Самаре. На видео заметно, что мужчина наносит удары по автомобилю.

"Ищу запись конфликта между "БМВ Х7" и "Лада Гранта" от 22.05.2025, произошедшего на ул. Стара Загора, 27 в 16.55. Нужна видеозапись сбоку, как гражданин наносил удары по двери автомобиля", — писал, в частности, автор поста.

Запись заметили и правоохранители. В ГУ МВД по Самарской области уточнили, что проводится проверка.

"По заявлению местного жителя о повреждении его автомобиля 22 мая 2025 года возле д. 27 на ул. Стара Загора проводится проверка сотрудниками отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Самаре. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и очевидцы инцидента, участники конфликта установлены", — рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Всех, кто знает что-либо о случившемся, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Полицейские говорят, что проверят всю поступившую информацию и используют в ходе разбирательства.