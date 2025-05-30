СК проводит проверку из-за возможных нарушений в волейбольном клубе "Нова"

Следственный комитет проводит проверку в АНО "Волейбольный клуб "Нова". Информацию подтвердили несколько источников Волга Ньюс.
По предварительным данным, проверка проводится по ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата зарплаты"). Кроме того, есть информация о проверках другими органами из-за различных возможных нарушений трудового законодательства.
В клубе "Нова", куда журналист Волга Ньюс обратился по находящимся в общем доступе телефонам, пояснили, что пока не готовы прокомментировать информацию.
Несколько лет назад правоохранители также выявляли нарушения по выплате зарплаты в волейбольном клубе "Нова".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.