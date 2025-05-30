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Спорт

СК проводит проверку из-за возможных нарушений в волейбольном клубе "Нова"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный комитет проводит проверку в АНО "Волейбольный клуб "Нова". Информацию подтвердили несколько источников Волга Ньюс.

По предварительным данным, проверка проводится по ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата зарплаты"). Кроме того, есть информация о проверках другими органами из-за различных возможных нарушений трудового законодательства.

В клубе "Нова", куда журналист Волга Ньюс обратился по находящимся в общем доступе телефонам, пояснили, что пока не готовы прокомментировать информацию.

Несколько лет назад правоохранители также выявляли нарушения по выплате зарплаты в волейбольном клубе "Нова". 

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