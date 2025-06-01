В Самарской области развернута работа по улучшению спортивной инфраструктуры

В рамках подготовки к проведению XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" и в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в Самарской области развернута беспрецедентная работа по улучшению спортивной инфраструктуры.
Только по линии министерства спорта планируется возведение 76 спортивных площадок — универсальных игровых, для воркаута и для ГТО — по всему региону. Работы по возведению площадок уже начались, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Всего в регионе по поручению губернатора Вячеслава Федорищева появится около 100 новых спортивных объектов.
В школе № 146 в поселке Прибрежный уже на 100% готово основание под универсальную спортивную площадку. Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и представитель заказчика посетили школу, чтобы проверить ход работ. Они идут с опережением графика. Площадка будет полностью готова в течение трех недель.
Директор школы Валентина Новоселец рассказала, что дети смогут начать на ней занятия уже в ходе летней оздоровительной кампании.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.