В Самарской области развернута работа по улучшению спортивной инфраструктуры

В рамках подготовки к проведению XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" и в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в Самарской области развернута беспрецедентная работа по улучшению спортивной инфраструктуры.

Только по линии министерства спорта планируется возведение 76 спортивных площадок — универсальных игровых, для воркаута и для ГТО — по всему региону. Работы по возведению площадок уже начались, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Всего в регионе по поручению губернатора Вячеслава Федорищева появится около 100 новых спортивных объектов.

В школе № 146 в поселке Прибрежный уже на 100% готово основание под универсальную спортивную площадку. Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и представитель заказчика посетили школу, чтобы проверить ход работ. Они идут с опережением графика. Площадка будет полностью готова в течение трех недель.

Директор школы Валентина Новоселец рассказала, что дети смогут начать на ней занятия уже в ходе летней оздоровительной кампании.