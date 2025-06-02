Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав семьи в Сызрани

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи в Сызрани, сообщает Информцентр СК РФ.

В 2018 г. вдоль границы земельного участка жительницы Сызрани на ул. Новой проложено некачественное дорожное покрытие без водоотвода и укрепления обочины, из-за чего частный дом, расположенный на склоне, постоянно подтапливается и находится в сырости, возникла угроза его обрушения. На нижних этажах здания распространилась плесень, разрушились гараж и надворные постройки. В доме проживают три инвалида, в том числе сын заявительницы, которые не имеют возможности оперативно покинуть жилое помещение в случае возникновения чрезвычайной ситуации. До настоящего времени содействие обратившейся не оказано, дом аварийным не признан.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по поручению Александра Бастрыкина. Глава СК РФ затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.