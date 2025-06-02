16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Нефтегорском районе экс-руководителя отделения связи обвиняют в хищении выплат Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав семьи в Сызрани В Новокуйбышевске горело неэксплуатируемое здание В Ставропольском районе водитель Kia сбил мотороллер, пострадали двое подростков За кражу из самарского магазина молодой рецидивист получил год исправительных работ и штраф

Происшествия

Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав семьи в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи в Сызрани, сообщает Информцентр СК РФ.

В 2018 г. вдоль границы земельного участка жительницы Сызрани на ул. Новой проложено некачественное дорожное покрытие без водоотвода и укрепления обочины, из-за чего частный дом, расположенный на склоне, постоянно подтапливается и находится в сырости, возникла угроза его обрушения. На нижних этажах здания распространилась плесень, разрушились гараж и надворные постройки. В доме проживают три инвалида, в том числе сын заявительницы, которые не имеют возможности оперативно покинуть жилое помещение в случае возникновения чрезвычайной ситуации. До настоящего времени содействие обратившейся не оказано, дом аварийным не признан.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по поручению Александра Бастрыкина. Глава СК РФ затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6