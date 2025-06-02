71 пьяного водителя задержали за три дня в Самарской области

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За три дня, с 30 мая по 1 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 71 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области