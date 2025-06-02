71 пьяного водителя задержали за три дня в Самарской области

За три дня, с 30 мая по 1 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 71 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Помимо этого, 119 автомобилистов поймали на нарушении правил тонировки, 32 — неправильно перевозили детей, а 153 — проигнорировали использование ремней безопасности.
Также 19 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы нарушили ПДД 13 раз.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.