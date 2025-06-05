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Происшествия

В Нефтегорском районе полицейские вывели из леса заблудившегося грибника

НЕФТЕГОРСК. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорском районе полицейские разыскали и вывели из леса заблудившегося грибника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Около 2 часов дня в Межмуниципальный отдел МВД России "Нефтегорский" поступил сигнал о том, что 48-летний мужчина заблудился в лесу между селами Ветлянка и Утевка. Он позвонил в полицию и рассказал, что пошел за грибами и сбился с пути. Звонивший описал место, откуда отправился на "тихую охоту".

Полицейские быстро определили приблизительное местонахождение потерявшегося, и в кратчайшие сроки грибника удалось найти.

Оказалось, что мужчина был приезжим. Он рассказал, что, приехав в гости к своей матери, пошел за грибами. С самого утра он бродил по лесу и, свернув с проторенной тропы, окончательно потерял ориентацию.

Побродив несколько часов по незнакомым местам, он понял, что самостоятельно выбраться не сможет, и позвонил в дежурную часть. В ходе разговора выяснилось, что у мужчины есть проблемы со здоровьем, что, вероятно, и повлияло на его состояние и способность ориентироваться. 

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