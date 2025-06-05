В Нефтегорском районе полицейские вывели из леса заблудившегося грибника

В Нефтегорском районе полицейские разыскали и вывели из леса заблудившегося грибника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Около 2 часов дня в Межмуниципальный отдел МВД России "Нефтегорский" поступил сигнал о том, что 48-летний мужчина заблудился в лесу между селами Ветлянка и Утевка. Он позвонил в полицию и рассказал, что пошел за грибами и сбился с пути. Звонивший описал место, откуда отправился на "тихую охоту".
Полицейские быстро определили приблизительное местонахождение потерявшегося, и в кратчайшие сроки грибника удалось найти.
Оказалось, что мужчина был приезжим. Он рассказал, что, приехав в гости к своей матери, пошел за грибами. С самого утра он бродил по лесу и, свернув с проторенной тропы, окончательно потерял ориентацию.
Побродив несколько часов по незнакомым местам, он понял, что самостоятельно выбраться не сможет, и позвонил в дежурную часть. В ходе разговора выяснилось, что у мужчины есть проблемы со здоровьем, что, вероятно, и повлияло на его состояние и способность ориентироваться.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.