В Нефтегорском районе полицейские вывели из леса заблудившегося грибника

В Нефтегорском районе полицейские разыскали и вывели из леса заблудившегося грибника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Около 2 часов дня в Межмуниципальный отдел МВД России "Нефтегорский" поступил сигнал о том, что 48-летний мужчина заблудился в лесу между селами Ветлянка и Утевка. Он позвонил в полицию и рассказал, что пошел за грибами и сбился с пути. Звонивший описал место, откуда отправился на "тихую охоту".

Полицейские быстро определили приблизительное местонахождение потерявшегося, и в кратчайшие сроки грибника удалось найти.

Оказалось, что мужчина был приезжим. Он рассказал, что, приехав в гости к своей матери, пошел за грибами. С самого утра он бродил по лесу и, свернув с проторенной тропы, окончательно потерял ориентацию.

Побродив несколько часов по незнакомым местам, он понял, что самостоятельно выбраться не сможет, и позвонил в дежурную часть. В ходе разговора выяснилось, что у мужчины есть проблемы со здоровьем, что, вероятно, и повлияло на его состояние и способность ориентироваться.