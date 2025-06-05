В Самарской области уроженец Беларуси сбежал от конвоя

В Самарской области разыскали 29-летнего уроженца республики Беларусь Геннадия Натенока.
По данным источников Волга Ньюс, мужчину должны принудительно выдворить на родину в Беларусь, но он сбежал от конвоя. Санкция наложена из-за нарушения миграционного законодательства.
По сведениям источника, у мужчины нет документов, кроме справки об освобождении из ИК-6, откуда он вышел 3 июня. Там он отбывал наказание — семь месяцев лишения свободы. Судили мужчину по ч. 1 ст. 158 за кражу строительных поддонов.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.