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Происшествия

В Самарской области уроженец Беларуси сбежал от конвоя

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разыскали 29-летнего уроженца республики Беларусь Геннадия Натенока.

По данным источников Волга Ньюс, мужчину должны принудительно выдворить на родину в Беларусь, но он сбежал от конвоя. Санкция наложена из-за нарушения миграционного законодательства.

По сведениям источника, у мужчины нет документов, кроме справки об освобождении из ИК-6, откуда он вышел 3 июня. Там он отбывал наказание — семь месяцев лишения свободы. Судили мужчину по ч. 1 ст. 158 за кражу строительных поддонов. 

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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