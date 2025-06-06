В Новокуйбышевске задержали объявленного в федеральный розыск правонарушителя

В Новокуйбышевске росгвардейский экипаж задержал объявленного в федеральный розыск правонарушителя, сообщает пресс-служба ведомства.

В утреннее время возле одного из домов на ул. Карбышева стражи правопорядка обратили внимание на неизвестного, который пытался оторвать лист металла от ограждения заброшенного здания. Увидев патрульный автомобиль Росгвардии, он резко развернулся и пытался скрыться во дворах жилого сектора.

Сотрудники вневедомственной охраны решили выяснить причину такого поведения и задержали мужчину. Установив его личность и проверив ее по информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что местный житель 1981 года рождения с марта текущего года находится в федеральном розыске. Самарские полицейские разыскивали его, так как он скрылся от органов дознания.

Патрульные передали правонарушителя для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.