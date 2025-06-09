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Происшествия

СК проводит проверку из-за смерти женщины в Самаре

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный комитет проводит проверку из-за смерти 41-летней Елены Грушиной. Она пропала 26 мая 2025 года — выехала из дома на светло-зеленом Opel Corsa. Далее она исчезла: перестала отвечать на звонки и сообщения.

Поиски женщины вели волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и правоохранители. В итоге в минувшие выходные было обнаружено тело женщины — информацию об этом разместили волонтеры "Лиза Алерт".
Сейчас сотрудники СУ СКР по Самарской области проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, смерть не является криминальной.

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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