СК проводит проверку из-за смерти женщины в Самаре

Следственный комитет проводит проверку из-за смерти 41-летней Елены Грушиной. Она пропала 26 мая 2025 года — выехала из дома на светло-зеленом Opel Corsa. Далее она исчезла: перестала отвечать на звонки и сообщения.

Поиски женщины вели волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и правоохранители. В итоге в минувшие выходные было обнаружено тело женщины — информацию об этом разместили волонтеры "Лиза Алерт".

Сейчас сотрудники СУ СКР по Самарской области проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, смерть не является криминальной.