СК проводит проверку из-за смерти женщины в Самаре

Следственный комитет проводит проверку из-за смерти 41-летней Елены Грушиной. Она пропала 26 мая 2025 года — выехала из дома на светло-зеленом Opel Corsa. Далее она исчезла: перестала отвечать на звонки и сообщения.
Поиски женщины вели волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и правоохранители. В итоге в минувшие выходные было обнаружено тело женщины — информацию об этом разместили волонтеры "Лиза Алерт".
Сейчас сотрудники СУ СКР по Самарской области проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, смерть не является криминальной.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.