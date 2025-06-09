52 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 6 по 8 июня, в Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции остановили 52 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего во время рейдов автоинспекторы зафиксировали более 1100 различных нарушений ПДД. Так, правила тонировки нарушили 184 человека, 34 неправильно перевозили детей, а 123 проигнорировали ремни безопасности.
Кроме того, 10 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 12 раз.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.