52 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 6 по 8 июня, в Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции остановили 52 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего во время рейдов автоинспекторы зафиксировали более 1100 различных нарушений ПДД. Так, правила тонировки нарушили 184 человека, 34 неправильно перевозили детей, а 123 проигнорировали ремни безопасности.

Кроме того, 10 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 12 раз.