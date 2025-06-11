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Власть и политика

В Самаре представили нового руководителя СУ СКР по региону

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 июня, в Самаре представили нового руководителя следственного управления Следственного комитета России по региону — генерал-майора юстиции Павла Михайловича Олейника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Поздравляю Павла Михайловича с назначением! Уверен, что его богатый профессиональный опыт, принципиальность и высокая ответственность станут залогом эффективной работы ведомства в нашем регионе", — подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что следственное управление играет ключевую роль в защите прав граждан, обеспечении законности, борьбе с преступностью и коррупцией.

"Особенно важно сейчас наше взаимодействие в таких вопросах, как: защита прав участников СВО и их семей; борьба с экстремизмом и фейками о российской армии; контроль за исполнением национальных проектов; борьба с коррупцией, — сказал Вячеслав Федорищев. — Правительство Самарской области открыто к тесному сотрудничеству с правоохранительным и органами. Навести порядок в регионе — наша общая задача. Убежден, что под руководством Павла Михайловича коллектив следственного управления продолжит работать слаженно и результативно".

Напомним, указ о назначении Павла Олейника главой управления Следственного комитета по Самарской области вышел в начале июня. 

Олейник родился в 1981 г. в Энгельсе Саратовской области. В 2003 г. окончил Саратовскую государственную академию права. С 2005 г. он был на службе в органах прокуратуры, начав со старшего следователя Хвалынской горпрокуратуры. С сентября 2007 г. — в органах Следственного комитета. С октября 2020 г. Олейник — первый замруководителя СУ СКР по Татарстану.

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