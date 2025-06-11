В Самаре задержали мужчину, пытавшегося незаконно проникнуть в метро

В Самаре оштрафовали мужчину, нарушившего правила безопасности в метро. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

3 июня на станции "Безымянка" пассажир пытался пройти на платформу без досмотра. Его задержали работниками службы транспортной безопасности Самарского метрополитена.

В отношении него составили протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности") и оштрафовали на 20 тыс. рублей.