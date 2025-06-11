В Самаре задержали мужчину, пытавшегося незаконно проникнуть в метро

В Самаре оштрафовали мужчину, нарушившего правила безопасности в метро. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
3 июня на станции "Безымянка" пассажир пытался пройти на платформу без досмотра. Его задержали работниками службы транспортной безопасности Самарского метрополитена.
В отношении него составили протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности") и оштрафовали на 20 тыс. рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.