В Тольятти Chevrolet Niva врезалась в столб, пострадали четверо детей пострадали

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Во вторник, 10 июня, в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадало четверо детей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области