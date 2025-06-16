123 пьяных водителя поймали за праздники в Самарской области

За пять дней, с 11 по 15 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 123 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего правоохранители выявили более 1800 нарушений ПДД. Так, 255 человек нарушили правила тонировки, 67 — неправильно перевозили детей, 166 не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 23 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. Самих пешеходов поймали на нарушении ПДД также 23 раза.
Еще автоинспекторы зафиксировали 62 нарушения, допущенных мотоциклистами.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.