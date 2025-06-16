123 пьяных водителя поймали за праздники в Самарской области

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За пять дней, с 11 по 15 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 123 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области