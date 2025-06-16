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Происшествия

123 пьяных водителя поймали за праздники в Самарской области

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За пять дней, с 11 по 15 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 123 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего правоохранители выявили более 1800 нарушений ПДД. Так, 255 человек нарушили правила тонировки, 67 — неправильно перевозили детей, 166 не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 23 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. Самих пешеходов поймали на нарушении ПДД также 23 раза.

Еще автоинспекторы зафиксировали 62 нарушения, допущенных мотоциклистами.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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