Мигранты с самарской овощебазы пытались сбежать от полицейских через бетонный забор

В Самаре полицейские провели миграционный рейд по овощной базе на ул. Дальневосточной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители проверили документы у 30 работников и посетителей базы. При этом несколько человек попытались перелезть бетонное ограждение и укрыться на складах.

Как выяснилось, один из мигрантов нарушил режим пребывания в РФ, а четверо его соотечественников работали без соответствующего разрешения. Силовики составили протоколы об административных правонарушениях и на их работодателей.