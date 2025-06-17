Мигранты с самарской овощебазы пытались сбежать от полицейских через бетонный забор

В Самаре полицейские провели миграционный рейд по овощной базе на ул. Дальневосточной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители проверили документы у 30 работников и посетителей базы. При этом несколько человек попытались перелезть бетонное ограждение и укрыться на складах.
Как выяснилось, один из мигрантов нарушил режим пребывания в РФ, а четверо его соотечественников работали без соответствующего разрешения. Силовики составили протоколы об административных правонарушениях и на их работодателей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.