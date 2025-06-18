Самарские сотрудники ДПС на трассе М-5 спасли водителя с предынфарктным состоянием

Самарские полицейские оказали помощь жителю Ярославской области, попавшему в трудную ситуацию на дороге. Они передали мужчину медикам, а те констатировали у водителя предынфарктное состояние, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

К инспекторам ДПС, находившимся на маршруте патрулирования на трассе М-5 (подъезд к Оренбургу), обратился за помощью 30-летний водитель грузовой газели Next из Ярославской области. Он перевозил груз из Самары в Оренбург.

В дороге ему стало плохо. Увидев экипаж ДПС, мужчина притормозил и попросил вызвать "скорую помощь", объяснив, что он не чувствует рук.

"Лейтенант ДПС Николай Рязанцев доложил в дежурную часть территориального органа внутренних дел о ситуации. И полицейские, чтобы не терять времени, решили своими силами доставить мужчину в ближайшее медицинское учреждение. В пути сотрудники уведомили родных гостя региона и представителей организации, в которой он работает, о его состоянии", - отмечается в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции передали водителя медикам. По словам врачей, у жителя Ярославской области было выявлено предынфарктное состояние.