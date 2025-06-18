В Самаре состоялось выездное заседание президиума профсоюза работников связи России

Во вторник, 17 июня, на площадке Самарской губернской думы прошло выездное заседание президиума профсоюза работников связи России. Вел заседание председатель профсоюза Анатолий Назейкин. Главный вопрос повестки дня - "О практике развития социального партнерства в организациях отрасли связи в Самарской области".
В работе президиума профсоюза приняли участие заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, заместитель председателя правительства Самарской области - министр цифрового развития и связи Виктор Злобич, которые рассказали о взаимодействии органов власти с организациями и предприятиями отрасли связи области. О важной совместной работе регионального правительства и Федераций профсоюзов Самарской области ранее говорил губернатор Вячеслав Федорищев. В качестве важнейших направлений совместной работы глава региона отмечал укрепление экономического потенциала региона, развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечение стабильной занятости населения.
Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников в своем выступлении отметил вклад профорганизаций связистов в развитие профсоюзного движения в регионе. О положении дел на предприятиях и в организациях связи, а также о взаимодействии с профсоюзными организациями по выполнению условий коллективных договоров рассказали директор УФПС Самарской области Андрей Попов, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Вячеслав Добрынин, директор филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Самарский ОРТПЦ" Дмитрий Калиновский.
Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников связи России Андрей Учватов выступил с докладом о работе профсоюзных организаций связистов по развитию социального партнерства.
"В рамках заседания состоялся содержательный и конструктивный диалог представителей всех сторон социального партнерства, который, безусловно, будет способствовать укреплению их взаимодействия, развитию социального диалога с работодателями, органами законодательной и исполнительной власти, оптимальному регулированию социально-трудовых отношений в регионе и достижению достойного уровня жизни и социальных гарантий работников", - отметил председатель профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.
Анатолий Назейкин вручил участникам заседания, в том числе заместителю председателя правительства Самарской области - министру цифрового развития и связи Виктору Злобичу, памятные медали в честь 120-летия профсоюза работников связи России - одного из старейших профессиональных союзов России, основанного в 1905 году.
Также участники заседания президиума профсоюза работников связи России посетили предприятия и организации связи, провели встречи с профактивом связистов.
Последние комментарии
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.