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Власть и политика

В Самаре состоялось выездное заседание президиума профсоюза работников связи России

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 июня, на площадке Самарской губернской думы прошло выездное заседание президиума профсоюза работников связи России. Вел заседание председатель профсоюза Анатолий Назейкин. Главный вопрос повестки дня - "О практике развития социального партнерства в организациях отрасли связи в Самарской области".

Фото: пресс-центр Профсоюза работников связи России

В работе президиума профсоюза приняли участие заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, заместитель председателя правительства Самарской области - министр цифрового развития и связи Виктор Злобич, которые рассказали о взаимодействии органов власти с организациями и предприятиями отрасли связи области. О важной совместной работе регионального правительства и Федераций профсоюзов Самарской области ранее говорил губернатор Вячеслав Федорищев. В качестве важнейших направлений совместной работы глава региона отмечал укрепление экономического потенциала региона, развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечение стабильной занятости населения.

Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников в своем выступлении отметил вклад профорганизаций связистов в развитие профсоюзного движения в регионе. О положении дел на предприятиях и в организациях связи, а также о взаимодействии с профсоюзными организациями по выполнению условий коллективных договоров рассказали директор УФПС Самарской области Андрей Попов, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Вячеслав Добрынин, директор филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Самарский ОРТПЦ" Дмитрий Калиновский.

Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников связи России Андрей Учватов выступил с докладом о работе профсоюзных организаций связистов по развитию социального партнерства.

"В рамках заседания состоялся содержательный и конструктивный диалог представителей всех сторон социального партнерства, который, безусловно, будет способствовать укреплению их взаимодействия, развитию социального диалога с работодателями, органами законодательной и исполнительной власти, оптимальному регулированию социально-трудовых отношений в регионе и достижению достойного уровня жизни и социальных гарантий работников", - отметил председатель профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

Анатолий Назейкин вручил участникам заседания, в том числе заместителю председателя правительства Самарской области - министру цифрового развития и связи Виктору Злобичу, памятные медали в честь 120-летия профсоюза работников связи России - одного из старейших профессиональных союзов России, основанного в 1905 году.

Также участники заседания президиума профсоюза работников связи России посетили предприятия и организации связи, провели встречи с профактивом связистов.

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