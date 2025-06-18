В Самаре двух мужчин спасли с тонущей лодки

В среду, 18 июня, двое мужчин 80 и 56 лет были спасены с тонущего маломерного судна. ЧП произошло в Красноглинском районе, напротив базы отдыха "Чайка", прокомментировали в поисково-спасательной службе по Самарской области.
"Вода стала поступать в кокпит лодки. Благодаря носовому отсеку непотопляемости лодка оставалась на плаву. Два человека оказались в воде", - отмечается в сообщении.
В 06:40 для оказания помощи на место происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного подразделения "Красная Глинка". Пострадавших подняли на борт спасательного катера и доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь им не потребовалась.
Спасательные работы были завершены в 07:45.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.