В Самаре двух мужчин спасли с тонущей лодки

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В среду, 18 июня, двое мужчин 80 и 56 лет были спасены с тонущего маломерного судна. ЧП произошло в Красноглинском районе, напротив базы отдыха "Чайка", прокомментировали в поисково-спасательной службе по Самарской области.