В Самарской области пропал подросток

В Самарской области разыскивают 15-летнего Ивана Буянова, который 23 июня уехал из дома на велосипеде серого цвета и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники органов внутренних дел совместно с добровольческим общественным объединением "ЛизаАлерт" проверяют места возможного нахождения подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные отдела уголовного розыска работают с семьей разыскиваемого, опрашивают знакомых юноши, отрабатывают места его возможного появления.

Приметы разыскиваемого: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карего цвета, при себе документов и сотового телефона не имел.

Был одет в синюю футболку, синие шорты, кроссовки черного цвета.