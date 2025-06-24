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Происшествия

В Самарской области пропал подросток

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разыскивают 15-летнего Ивана Буянова, который 23 июня уехал из дома на велосипеде серого цвета и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники органов внутренних дел совместно с добровольческим общественным объединением "ЛизаАлерт" проверяют места возможного нахождения подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные отдела уголовного розыска работают с семьей разыскиваемого, опрашивают знакомых юноши, отрабатывают места его возможного появления.

Приметы разыскиваемого: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карего цвета, при себе документов и сотового телефона не имел.

Был одет в синюю футболку, синие шорты, кроссовки черного цвета.

Всех, кто видел мальчика или знает о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по г. Жигулевску 8 (84862) 2-23-90, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 102.

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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