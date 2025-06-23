Тольяттинец забил до смерти друга, воровавшего в магазинах продукты

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение неоднократно судимому 51-летнему местному жителю. Ему вменяют нанесение тяжких травм, повлекших смерть по неосторожности.

Вечером 18 февраля 2025 г. тольяттинец у себя дома на бульваре Луначарского, 6 выпивал с другом, который уже месяц жил в его квартире. В какой-то момент приятели поссорились из-за того, что находившийся под административным надзором хозяин квартиры был недоволен тем, что гость приносил к нему ворованные продукты. Началась драка, и обвиняемый до смерти забил друга, а потом вытащил его на лестничную площадку. Потерпевший умер от разрыва брыжейки тонкой кишки и воротной вены. Полицию вызвали нашедшие труп соседи.

Тольяттинец признал вину частично. Уголовное дело направили в Автозаводский районный суд.