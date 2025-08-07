В Волжском районе водитель врезался в бетонный забор, есть пострадавший

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 6 августа, в 20:20 рядом с домом № 9 пгт. Рощинский в Волжском районе 25-летний водитель Changan Alsvin, следуя со стороны автодороги Подъезд к г. Оренбург от М-5 в сторону Рощинского, врезался в бетонный забор, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области