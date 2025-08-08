В Самаре свадебный кортеж с народными плясками перекрыл движение на ул. Ново-Садовой

Самарские полицейские пресекли нарушение общественного порядка и ПДД на ул. Ново-Садовой. Об этом сообщает региональное МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько машин свадебного кортежа полностью перекрыли проезжую часть ул. Ново-Садовой по направлению из города. Люди из кортежа вышли на улицу и танцевали под этническую музыку. Между тем, за ними образовалась огромная пробка.

На место выехали сотрудники полиции. Правоохранители начали проверку.