В Самаре свадебный кортеж с народными плясками перекрыл движение на ул. Ново-Садовой

Самарские полицейские пресекли нарушение общественного порядка и ПДД на ул. Ново-Садовой. Об этом сообщает региональное МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько машин свадебного кортежа полностью перекрыли проезжую часть ул. Ново-Садовой по направлению из города. Люди из кортежа вышли на улицу и танцевали под этническую музыку. Между тем, за ними образовалась огромная пробка.
На место выехали сотрудники полиции. Правоохранители начали проверку.
