В Волжском районе госпитализировали водителя скутера, не имевшего прав

В пятницу, 8 августа, в 17:10 в Волжском районе в ДТП пострадал водитель скутера, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

34-летний водитель скутера SKY, не имеющий права управления транспортным средством, двигался в селе Курумоч по второстепенной дороге. В пути следования он не уступил дорогу и столкнулся с Lada Priora под управлением 37-летнего водителя, который ехал по главной дороге.

С места ДТП госпитализирован в травматологическое отделение водитель скутера.