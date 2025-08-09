В Самаре под колеса авто попал 17-летний парень, переходивший дорогу в неположенном месте

В пятницу, 8 августа, в Кировском районе Самары под колеса Nissan X-Trail попал 17-летний парень, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 21:30 41-летний водитель за рулем а/м Nissan X-Trail двигался по ул. Московское шоссе со стороны ул. Бубнова в направлении ул. Георгия Димитрова.

В пути следования, напротив дома № 199, он сбил 17-летнегопарня, юношу, который пересекал дорогу в неположенном для перехода месте.

Пешеходу врачами назначено стационарное лечение.