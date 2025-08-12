В Тольятти в автомобильной аварии пострадали молодая женщина и маленький ребенок

В понедельник, 11 августа, в Тольятти при столкновении двух Lada Vesta пострадал полуторагодовалый ребенок, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в 18:55 в Центральном районе города. Как уточнили в Госавтоинспеции, 33-летний водитель за рулем Lada Vesta (светлого цвета) двигался по ул. Самарской в направлении улицы Горького. В пути следования на нерегулируемом перекрестке улиц Шлютова и Самарская, двигаясь по второстепенной дороге, он столкнулся с Lada Vesta (темного цвета) под управлением 43-летнего мужчины, двигавшегося по главной дороге.
"После ДТП врачами рекомендовано амбулаторное лечение пассажирам автомобиля темного цвета: 32-летней женщине и мальчику, родившемуся в декабре 2023 года", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!