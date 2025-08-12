В Тольятти в автомобильной аварии пострадали молодая женщина и маленький ребенок

В понедельник, 11 августа, в Тольятти при столкновении двух Lada Vesta пострадал полуторагодовалый ребенок, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 18:55 в Центральном районе города. Как уточнили в Госавтоинспеции, 33-летний водитель за рулем Lada Vesta (светлого цвета) двигался по ул. Самарской в направлении улицы Горького. В пути следования на нерегулируемом перекрестке улиц Шлютова и Самарская, двигаясь по второстепенной дороге, он столкнулся с Lada Vesta (темного цвета) под управлением 43-летнего мужчины, двигавшегося по главной дороге.

"После ДТП врачами рекомендовано амбулаторное лечение пассажирам автомобиля темного цвета: 32-летней женщине и мальчику, родившемуся в декабре 2023 года", - отмечается в сообщении.