В Сергиевском районе женщине на Chevrolet не удался обгон, госпитализирован подросток

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 12 августа, в Сергиевском районе в 12:40 49-летняя водитель Chevrolet Epika на трассе М-5 "Урал" на 1093 км вышла на обгон и не справилась с управлением.

Фото: ГУ МВД по Самарской области