Каждый третий житель ПФО готов пользоваться семейным счетом

По результатам опроса ВТБ, 34% жителей Приволжского федерального округа готовы открыть совместный счет со своими близкими для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок. У каждого пятого такой счет уже есть.

Основным аргументом в пользу совместных счетов жители ПФО считают быстрое достижение финансовых целей и удобство совместного контроля расходов — так высказались 24% опрошенных. А 17% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.

Более трети (37%) респондентов в ПФО отметили, что совместные счета позволят накопить на крупную покупку, четверть (26%) — на путешествие или отпуск, 17% считают, что продукт поможет накопить на ремонт.

Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: более трети готовы перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Каждый четвертый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 8% россиян, а минимальные 5% — всего 7% опрошенных.

Также россияне определили, какие функции должны быть в совместных счетах для большего удобства. Почти половина опрошенных считает обязательными уведомления о транзакциях, 45% ждут возможности установки лимитов на траты, 44% хотят простого управления несколькими пользователями, а для четверти респондентов важны инструменты для достижения совместных целей.

"Совместные счета — это не только про эффективное управление финансами, но и про удобство и доверие между близкими. Результаты опроса показывают, что многие семьи хотят планировать бюджет вместе: копить на отпуск, ремонт или образование, а также отслеживать траты. Мы видим интерес пользователей к таким сервисам, поэтому в ближайшее время участники Семейного банка смогут эффективно копить и тратить с помощью нового финансового инструмента от ВТБ", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*Опрос проведен в августе 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.