Авито внедрил возможность покупки товаров в беспроцентную рассрочку

У Авито появился новый партнёр — финансовый сервис Плайт, предоставляющий услугу оплаты товара частями. Пользователи теперь могут покупать продукцию у физических лиц общей стоимостью до 100 тыс. руб., а при выборе варианта выплаты за шесть недель, дополнительная комиссия составит ноль процентов.

Удобно и просто

Это решение стало уникальным предложением на отечественном рынке купли-продажи между физическими лицами (С2С), дополнительно упростив процесс оплаты через платформу: оформление производится непосредственно внутри приложения Авито всего за несколько минут, без перенаправления на другие сайты.

"Оплата частями становится важным инструментом финансового планирования. Она помогает пользователям совершать крупные покупки и управлять расходами более гибко. Внедрение этой опции уже позволило увеличить средний чек в шесть раз — и это подтверждает интерес к встроенным финсервисам. При этом процесс максимально удобен: одобрение заявки занимает менее трёх минут", — прокомментировала Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам в Авито.

Покупательский интерес к покупке товаров в рассрочку стремительно увеличивается: в 2025 году число сделок с применением этой услуги в сегменте одежды и аксессуаров выросло больше чем в три раза, среди автозапчастей и автоаксессуаров — примерно в два с половиной раза, а категория красоты и здоровья зафиксировала двукратный рост. Аналогичная положительная динамика отмечается также в телефонах, детских товарах и сфере спорта и отдыха.

Как это работает

Рассрочка возможна для покупок из разделов техника, комплектующие, предметы гардероба и украшения, бытовые принадлежности, досуг и спорт.

Для быстрого варианта оплаты в течение шести недель покупатель сразу оплачивает четверть стоимости товара, после чего остаток равномерно распределяется по еженедельным платежам без начисления процентов. В случае выбора долгосрочной рассрочки сроком от четырёх до шести месяцев первоначальный платёж символичен и составляет всего один рубль.

Период выплаты варьируется от полутора месяцев до полугода включительно, предусмотрена возможность досрочного полного закрытия задолженности. Регулярные взносы будут автоматически удерживаться с банковской карты, использованной для внесения первоначального взноса.

"Партнёрство Плайта с Авито — крупнейшей площадкой объявлений — это новый этап в развитии финансовых сервисов для онлайн-торговли. Наш совместный продукт позволяет клиентам совершать покупки у частных продавцов на сумму до 100 тыс. рублей, сочетая гибкость поэтапной оплаты до 6 месяцев с безопасностью сделок через платформу. Для Плайта интеграция с Авито подтверждает, что наши решения отвечают запросам миллионов: моментальное одобрение заявок, и прозрачный контроль платежей стали стандартом для рынка", — рассказывает Александр Дворский, старший управляющий директор Совкомбанк.

Рассрочку легко оформить непосредственно в мобильном приложении Авито — нужно лишь найти товар с пометкой "Рассрочка", быстро заполнить небольшую анкету и подтвердить согласие на заключение договора через СМС-кодом. Доставка оплачивается заранее, а условия самой рассрочки вступают в силу только тогда, когда покупатель получит и проверит покупку. В случае отмены покупки первоначальный платёж и расходы на доставку будут возвращены покупателю. Продавцы продолжают получать полную оплату сразу после завершения оформления сделки.

Партнёрство с Плайт расширяет спектр финансовых услуг Авито и продолжает развитие линейки рассрочек, начатое предложением "Т-Рассрочка".