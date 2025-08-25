16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито внедрил возможность покупки товаров в беспроцентную рассрочку Борщевик за 50 тысяч и сибирские реки: Страховой Дом ВСК собрал курьезные происшествия дачного сезона 2025 Каждый третий житель ПФО готов пользоваться семейным счетом ВСК: 56% россиян доверяют детям самим выбирать покупки к школе, на сборы уходит до половины средней зарплаты Авито: Жители Приволжского федерального округа в среднем сберегают почти 11,5 тысяч рублей в месяц

Финансы Экономика и бизнес

Авито внедрил возможность покупки товаров в беспроцентную рассрочку

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

У Авито появился новый партнёр — финансовый сервис Плайт, предоставляющий услугу оплаты товара частями. Пользователи теперь могут покупать продукцию у физических лиц общей стоимостью до 100 тыс. руб., а при выборе варианта выплаты за шесть недель, дополнительная комиссия составит ноль процентов.

Удобно и просто

Это решение стало уникальным предложением на отечественном рынке купли-продажи между физическими лицами (С2С), дополнительно упростив процесс оплаты через платформу: оформление производится непосредственно внутри приложения Авито всего за несколько минут, без перенаправления на другие сайты.

"Оплата частями становится важным инструментом финансового планирования. Она помогает пользователям совершать крупные покупки и управлять расходами более гибко. Внедрение этой опции уже позволило увеличить средний чек в шесть раз — и это подтверждает интерес к встроенным финсервисам. При этом процесс максимально удобен: одобрение заявки занимает менее трёх минут", — прокомментировала Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам в Авито.

Покупательский интерес к покупке товаров в рассрочку стремительно увеличивается: в 2025 году число сделок с применением этой услуги в сегменте одежды и аксессуаров выросло больше чем в три раза, среди автозапчастей и автоаксессуаров — примерно в два с половиной раза, а категория красоты и здоровья зафиксировала двукратный рост. Аналогичная положительная динамика отмечается также в телефонах, детских товарах и сфере спорта и отдыха.

Как это работает

Рассрочка возможна для покупок из разделов техника, комплектующие, предметы гардероба и украшения, бытовые принадлежности, досуг и спорт.

Для быстрого варианта оплаты в течение шести недель покупатель сразу оплачивает четверть стоимости товара, после чего остаток равномерно распределяется по еженедельным платежам без начисления процентов. В случае выбора долгосрочной рассрочки сроком от четырёх до шести месяцев первоначальный платёж символичен и составляет всего один рубль.

Период выплаты варьируется от полутора месяцев до полугода включительно, предусмотрена возможность досрочного полного закрытия задолженности. Регулярные взносы будут автоматически удерживаться с банковской карты, использованной для внесения первоначального взноса.

"Партнёрство Плайта с Авито — крупнейшей площадкой объявлений — это новый этап в развитии финансовых сервисов для онлайн-торговли. Наш совместный продукт позволяет клиентам совершать покупки у частных продавцов на сумму до 100 тыс. рублей, сочетая гибкость поэтапной оплаты до 6 месяцев с безопасностью сделок через платформу. Для Плайта интеграция с Авито подтверждает, что наши решения отвечают запросам миллионов: моментальное одобрение заявок, и прозрачный контроль платежей стали стандартом для рынка", — рассказывает Александр Дворский, старший управляющий директор Совкомбанк.

Рассрочку легко оформить непосредственно в мобильном приложении Авито — нужно лишь найти товар с пометкой "Рассрочка", быстро заполнить небольшую анкету и подтвердить согласие на заключение договора через СМС-кодом. Доставка оплачивается заранее, а условия самой рассрочки вступают в силу только тогда, когда покупатель получит и проверит покупку. В случае отмены покупки первоначальный платёж и расходы на доставку будут возвращены покупателю. Продавцы продолжают получать полную оплату сразу после завершения оформления сделки.

Партнёрство с Плайт расширяет спектр финансовых услуг Авито и продолжает развитие линейки рассрочек, начатое предложением "Т-Рассрочка".

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31