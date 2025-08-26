Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай

За первое полугодие 2025 г. предприятия агропромышленного комплекса Самарской области отгрузили более 14 тыс. тонн сельхозпродукции в Китайскую Народную Республику. Согласно статистике, в период с 2020 по 2024 гг. объем поставок селхозпродукции из Самарской области в Китай вырос почти в 4,3 раза.
Самарская область продолжает активное сотрудничество с КНР, которая является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров региона. В рамках решения задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — по наращиванию экспорта в полтора раза к 2030 г. по сравнению с 2021 г. и реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" самарские предприятия стабильно увеличивают экспорт сельхозпродукции в дружественную страну.
"Сотрудничать с Китаем мы начали только в этом году и уже провели несколько успешно завершенных сделок. Первоначальные контракты составляли 500–600 тонн, сейчас мы отгружаем по 2–3 тыс. тонн. У нас есть планы по дальнейшему увеличению объемов поставок подсолнечного масла и шрота", — рассказал директор по развитию ООО "Нива" Дмитрий Дзюба.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прошедшем V Заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга — Янцзы" выразил уверенность в наличии всех возможностей для дальнейшего наращивания экономического потенциала между регионами.
"Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку предприятиям, заинтересованным в экспорте высококачественной продукции в Китай. Готовы предложить нашим партнерам перспективные направления для сотрудничества в сферах машиностроения, сельского хозяйства и продуктов питания, химической промышленности, медицины и высоких технологий", — подчеркнул глава региона.
В помощь сельхозтоваропроизводителям Россельхознадзор представил видеоинструкцию по регистрации экспортеров в китайской системе CIFER (China Import Food Enterprise Registration), предназначенную для поставок пищевой продукции в Китайскую Народную Республику. Основная цель этой системы — подтверждение соответствия продукции китайским стандартам безопасности и качества. В настоящее время в системе CIFER аккредитовано 487 предприятий — производителей растительных масел, муки, круп и хлопьев. Видеоинструкцию как работает система можно посмотреть по ссылке.
