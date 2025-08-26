16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Благодаря господдержке в Самарской области 165 студентов прошли практику в агропредприятиях Сергиевскую птицефабрику выставили на продажу за 3,6 млрд рублей Шаг в будущее: участник программы "Школа героев" ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области Маслозавод "Пестравский" представил новинки: безлактозные продукты и инновационные высокобелковые коктейли Letʼs Go Грант "Агромотиватор" поможет ветеранам СВО начать свое дело в сельском хозяйстве

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За первое полугодие 2025 г. предприятия агропромышленного комплекса Самарской области отгрузили более 14 тыс. тонн сельхозпродукции в Китайскую Народную Республику. Согласно статистике, в период с 2020 по 2024 гг. объем поставок селхозпродукции из Самарской области в Китай вырос почти в 4,3 раза.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Самарская область продолжает активное сотрудничество с КНР, которая является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров региона. В рамках решения задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — по наращиванию экспорта в полтора раза к 2030 г. по сравнению с 2021 г. и реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" самарские предприятия стабильно увеличивают экспорт сельхозпродукции в дружественную страну.

"Сотрудничать с Китаем мы начали только в этом году и уже провели несколько успешно завершенных сделок. Первоначальные контракты составляли 500–600 тонн, сейчас мы отгружаем по 2–3 тыс. тонн. У нас есть планы по дальнейшему увеличению объемов поставок подсолнечного масла и шрота", — рассказал директор по развитию ООО "Нива" Дмитрий Дзюба.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прошедшем V Заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга — Янцзы" выразил уверенность в наличии всех возможностей для дальнейшего наращивания экономического потенциала между регионами.

"Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку предприятиям, заинтересованным в экспорте высококачественной продукции в Китай. Готовы предложить нашим партнерам перспективные направления для сотрудничества в сферах машиностроения, сельского хозяйства и продуктов питания, химической промышленности, медицины и высоких технологий", — подчеркнул глава региона.

В помощь сельхозтоваропроизводителям Россельхознадзор представил видеоинструкцию по регистрации экспортеров в китайской системе CIFER (China Import Food Enterprise Registration), предназначенную для поставок пищевой продукции в Китайскую Народную Республику. Основная цель этой системы — подтверждение соответствия продукции китайским стандартам безопасности и качества. В настоящее время в системе CIFER аккредитовано 487 предприятий — производителей растительных масел, муки, круп и хлопьев. Видеоинструкцию как работает система можно посмотреть по ссылке.

АПК&Пищепром №28

АПК&Пищепром №27

АПК&Пищепром №26

АПК&Пищепром №25

АПК&Пищепром №24

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31