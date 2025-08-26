16+
Банки Финансы

Крупный бизнес получил экспресс-гарантии от НОВИКОМа

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех) предоставил возможность корпоративным клиентам с выручкой более 2 млрд рублей стать получателями экспресс-гарантий. Подать заявку можно дистанционно с минимальным пакетом документов, а срок ее рассмотрения составляет не более 2 рабочих дней. Таким образом, банк расширяет возможности для крупного бизнеса и поддерживает запрос участников рынка на развитие дистанционных продуктов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ продолжает наращивать сотрудничество с предпринимателями, адаптируя линейку собственных продуктов под нужды бизнеса. Новым шагом в этом направлении стали экспресс-гарантии до 50 млн рублей, заявки на которые теперь принимаются от клиентов вне зависимости от объемов бизнеса.

НОВИКОМ расширил перечень возможных бенефициаров по гарантиям. Благодаря нововведению предприниматели смогут подавать заявки на обеспечение не только государственных, но и коммерческих контрактов. Обязательным условием является наличие у заказчика рейтинга не ниже "А" по шкале любого из четырех российских рейтинговых агентств — "Эксперт РА", АКРА, НРА, "НКР".

Помимо этого, НОВИКОМ добавил возможность получать гарантию обеспечения исполнения или возврата аванса по контракту еще до завершения конкурса. На практике это позволит клиентам, участвующим в госзаказах, выбрать для себя лучший банк для получения гарантии в будущем. Одним из ключевых факторов выбора является ценовой параметр, и НОВИКОМ уже предлагает один из лучших тарифов на рынке — от 2% годовых.

Ранее банк Ростеха увеличил максимальные лимиты и сократил пакет документов по продукту "Экспресс-гарантия". Максимальная сумма одной гарантии выросла с 30 до 50 миллионов рублей, лимит для одного клиента составляет 150 млн рублей, а количество необходимых документов сокращено до пяти. Решение по гарантии принимается в течение 1-2 рабочих дней.

С момента запуска в 2020 году экспресс-гарантии остаются одним из самых популярных продуктов НОВИКОМа для предпринимателей. Привлекательность продукта заключается в том, что предприниматель может участвовать в закупках, не замораживая собственные денежные средства, а также получать авансирование для исполнения контрактов.

"НОВИКОМ продолжает наращивать портфель экспресс-гарантий в сегменте МСП и ставит перед собой задачу сделать продукт доступным для крупного бизнеса. Для этого мы совершенствуем дистанционные каналы продаж, адаптируем условия гарантий под нужды клиентов. В конечном итоге изменения призваны упростить для предпринимателей процедуру заключения контрактов и, как следствие, увеличить объемы бизнеса", — сказал старший вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса банка Денис Есипенок.

