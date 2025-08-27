Под Тольятти две "Гранты" не поделили дорогу, есть пострадавшие

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 26 августа, в селе Подстепки Ставропольского района столкнулись две Lada Granta, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области